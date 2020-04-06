Ученые: Маски от коронавируса заразны неделю

Зарубежные специалисты уточнили, сколько времени вызывающий COVID-19 вирус сохраняется на различных поверхностях.

Меньше всего опасность подхватить коронавирус с печатной или папиросной бумаги — оттуда он исчезает максимум за три часа.

На второй день вирус не сохраняется на обработанной древесине или ткани. Это было установлено с помощью стандартной лабораторной х/б одежды.

С банкнот, а также со стекла возбудитель COVID-19 полностью «улетучивается» лишь на четвертые сутки.

Еще дольше новый вирус сохраняется на пластике и нержавеющей стали — 4-7 дней.

На ношеных марлевых масках возбудитель инфекции держится до недели.

Исследование проводили Гонконгский университет и Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (США).