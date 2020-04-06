Трамп увидел «свет в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп считает, что в ситуации с распространением коронавируса появился «свет в конце туннеля».

Как заявил американский лидер журналистам на брифинге, он начал «видеть свет в конце туннеля». Трамп также отметил, что есть вероятность, что «в недалеком будущем» американцы будут «гордиться тем, что сделали».

Трамп также назвал «хорошим знаком» сообщения о том, что в охваченном эпидемией Нью-Йорке зарегистрировано уменьшение числа смертей от связанных с коронавирусом осложнений.

В настоящее время США занимают первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. К данному моменту их уже более 335 тыс., скончались около 9,5 тыс. человек, вылечились более 17 тыс. Такие высокие показатели распространения вируса Трамп объяснял активным тестированием населения.