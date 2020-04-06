Апрель 6th, 2020

Топ-пять фильмов, которые сложно досмотреть до конца

Фильмы на грани фола — это картины известных и молодых режиссеров, поднимающие серьезные социальные и психологические проблемы. Отличает эти работы обилие откровенных сцен, жестокости и насилия, что, в общем, соответствует содержанию, хотя и приближает их вплотную к категории 21+.

Рассказываем о топ пятерке кинокартин на грани восприятия.

«Сербский фильм» ( 2009 г)

Режиссер Срджан Спасоевич. Премьера картины состоялась в 2010 г. на фестивале «South by Southwest.»

По определению режиссера » Сербский фильм» — это политическая аллегория.

Главный герой картины — бывший порноактер Миклош, давно завязал с «темным» прошлым. Теперь у него семья и он желает одного, спокойной жизни.

Но дьявол не дремлет, Миклошу делают «выгодное» предложение, сняться в порнофильме в последний раз. Гонорар за участие в картине обеспечит его на всю жизнь. Герой соглашается, но, оказавшись, на съемочной площадке попадает в жуткий водоворот событий…

Скажем прямо — картину сложно досмотреть до конца. Почему? Смотрите и поймете.

«Последнее танго в Париже»

Режиссер Бернардо Бертолуччи. «Последнее танго в Париже» классическая эротическая драма. Фильм вышел на экраны в 1972 г. В главных ролях снялись: Марлон Брандо и Мария Шнайдер.

«Последнее танго в Париже» было номинировано на Оскар за режиссуру и главную мужскую роль. Картина занимает 48 место среди лучших мелодрам по версии AFI.

Действия фильма разворачиваются в конце 60-Х. Главный герой потрясен смертью жены, по непонятным причинам, покончившей жизнь самоубийством, и находится в состоянии глубокой депрессии.

Неожиданно в его жизнь врывается эксцентричная девушка Жанна… Фильм откровенный даже для нашего либерального времени, в 70-х произвел буквально эффект разорвавшейся бомбы. «Последнее танго» — шедевр, вот только почему Брандо на целых 15 лет прекратил общение с Бертолуччи, а у Марии Шнайдер на всю жизнь осталось отвращение к сливочному маслу?

«Любовь»

Режиссер Гаспар Ноэ. Французский драматический 3D фильм. Премьера картины состоялась на Каннском фестивале 20 мая 2015 г.В Грузии после демонстрации этого фильма даже возбудили уголовное дело по факту распространения порнографии.»Любовь» получила средние оценки критиков. Так, сайт Rotten Tomatoes поставил оценку 39% из 88 рецензий, а Metacritic — 51 балл из 100.

Собственное мнение: «Любовь» далеко не лучшее творение Гаспара Ноэ, что касается откровенных сцен, в этом плане картина значительно превосходит разрекламированные «50 оттенков серого» и максимально близка к 18+.

Милош вынужден жить с нелюбимой женщиной, с которой у него общий ребенок. В мыслях же он постоянно возвращается к своей бывшей девушке Электре. Фильм построен на «очень реалистичных» воспоминаниях главного героя о потерянной любви.

«Сало или 120 дней Содома»

Последний фильм Паоло Пазолини. Картина вышла в 1972 г. и является интерпретацией романа маркиза де Сада «120 дней Содома» и «Божественной комедии» Данте Алигьери.

Действия картины происходят в Италии в конце Второй мировой войны в фашистской квази республике «Сало.» «Элита» республики во главе с принцем издевается и всячески унижает группу юношей и девушек собранной для услаждений извращенцев, которым скоро придет конец.

«Нимфоманка»

Режиссер Ларс фон Триер. Эротическая драма «Нимфоманка» вышла 25 декабря 2013 г. в Дании. Главные роли в фильме исполнили Шарлотта Генсбур и Стеллан Скарсгард.

Картина заслужила высокую оценку критиков и считается шедевром современного кинематографа.

По сюжету главный герой (Скарсгард) находит на улице избитую женщину и приводит к себе домой. В процессе общения выясняется, что у Джо ( Шарлотта Генсбур) сильнейшая психологическая зависимость от секса. Джо рассказывает историю своей жизни и сексуальных отношений с множеством партнеров.

Все перечисленные картины не годятся для семейного просмотра или для развлечений в веселой компании. Эти фильмы по множеству причин лучше смотреть в одиночку, чтобы не комплексовать и сосредоточиться на содержании.