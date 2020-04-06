Апрель 6th, 2020

Сын Холли Берри примерил мамины сапоги

Холли Берри ,как и все граждане соблюдает режим карантина и не выходит из дома уже две недели.

Если сама звезда справляется с новыми реалиями, то ее детям приходится сложнее. У Холли есть шестилетний сын Масео и 12-летняя дочь Нала.

Мальчик заскучал дома и решил примерить мамины сапоги на высокой шпильке. Масео устроил себе челлендж: он решил подняться по лестнице в такой непривычной для себя обуви.

Поклонников Холли развеселило это видео. Впрочем, нашлись и те, кто всерьез подумал, что мальчик учится ходить на каблуках. «Это твой сын или дочь?» — спросил один из фолловеров. Холли не растерялась. «Да, это он пытается повеселиться. Делает всё, что в его силах. Смех очень помогает сейчас», — написала актриса в Instagram.