Стало известно об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных

В Турции профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара заявил, что вакцина от коронавируса успешно протестирована на животных. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам ученого, вакцина от нового типа вируса, которая была введена животным при помощи микроигл на лейкопластыре, дала результат — у животных были выработаны антитела.

«Хорошая новость. Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластырь, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей», — написал Кара.

В конце марта российские ученые заявили, что вакцина от коронавируса появится не ранее конца 2021 года. «Если мы можем в каких-то условиях обсуждать, конец 2021 года, это длительный процесс», — подчеркнул исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. По его словам, из-за доклинических исследований на животных и людях производство вакцин обычно затягивается на несколько лет.