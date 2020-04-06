Апрель 6th, 2020

США признали Русское имперское движение террористической организацией

Вашингтон внёс Русское имперское движение в список иностранных террористических организаций. В отношении его членов введены санкции. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Это первый случай, когда в список попала организация, проповедующая идею превосходства белой расы. Пока неясно, какой практический эффект даст такой шаг, поскольку организация относительно малочисленна и не имеет широкого влияния за рубежом, уточняет «Голос Америки».

Внесение в список предусматривает запрет на оказание организации и ее членам любой материальной поддержки, заморозку финансовых активов и запрет на въезд в США.

Русское имперское движение базируется в Санкт-Петербурге. Координатор организации Станислав Воробьёв ранее заявлял, что движение отправило около сотни добровольцев в Донбасс для поддержки пророссийских сепаратистов. Западные СМИ писали, что Россия никак не поддерживала организацию, но и не препятствовала её деятельности.

Сайт Русского имперского движения и несколько номеров экземпляров печатных изданий организации внесены в список экстремистских материалов Минюста. Само движение экстремистским или террористическим не признано.