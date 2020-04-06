Апрель 6th, 2020

Создано бикини за 30 000 000 долларов

Дизайнер Сьюзан Розен (Susan Rosen) совместно с израильской компанией Steinmetz Diamonds создала самое дорогое бикини в мире. Оно выполнено из платины и прозрачных бриллиантов разной формы, огранки и размеров. Самую интимную зону прикрывает ограненный алмаз весом 30 карат, на груди красуются два бриллианта круглой формы по 15 карат каждый и два грушевидных диаманта весом в 8 карат каждый. Стоит платиновое бикини 30 миллионов долларов.





Ювелирные украшения и нижнее белье — вещи, которые делают женщину неотразимой, сексуальной и элегантной. Дизайнеры считают, что эти предметы гардероба могут отлично сочетаться в одном изделии. Правда, за такой эксклюзив придется выложить немало денег.