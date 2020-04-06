Апрель 6th, 2020

Шарлиз Терон призналась,что ей сложно с детьми

Известная голливудская актриса пожаловалась на то,что ей сложно с двумя детми.

Звезда заявила, что не может полностью погрузиться в свою роль, потому что дома ее ждут дети. У Шарлиз есть восьмилетний сын Джексон и четырехлетняя дочь Огаст, которые не являются ее биологическими детьми.

Терон приходится резко переключаться на роль мамы, возвращаясь домой.

«Я не знаю, как людям удается не выйти из себя. Я слишком ленива. У меня есть двое детей и собака, за которой нужно убрать в саду», —говорит Шарлиз.

Актриса не понимает, как можно по‑прежнему быть сосредоточенным на своей роли в условиях жизни с детьми.

В обычной жизни она старается просыпаться и завтракать вместе с детьми, а также проводить с ними все выходные. Сейчас, в условиях карантина, Терон всё свое время посвящает малышам. Иногда она отказывается от самоизоляции.

Сын актрисы растет трансгендером, но недавно он застеснялся своего розового девичьего наряда. Вдали от камер Шарли Терон предпочитает носить лосины и куртку с секретом.