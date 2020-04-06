Апрель 6th, 2020

Рита Уилсон счастлива,что победила коронавирус

Том Хенкс и Рита Уилсон празднуют победу над коронавирусом.

Известные супруги вернулись из Австралии в США. Они воссоединились со своими сыновьями в Лос-Анджелесе.

Рита решила поблагодарить своих поклонников за поддержку и побаловать их исполнением национального гимна. Это стало ее первым выступлением после победы над COVID-19. Певица записала трек для виртуальной альтернативы гоночной лиги. Вместе с ней в ролике снялся ее младший сын, 24-летний Труман.

Рита Уилсон и Том Хэнкс женаты более тридцати лет. Они стали одними из первых знаменитостей, у которых диагностировали новый вирус. Супруги заразились в начале марта, будучи на съемках биографического фильма База Лурманна «Элвис Пресли». Актеры прошли курс лечения в австралийской клинике.

«Я так благодарна за свое здоровье врачам, медсестрам, друзьям и семье, которые помогли мне пережить это время. Вас, интернет-друзья, также нужно поблагодарить, потому что ваши молитвы и оптимизм были глубоко прочувствованы. Я праздную красоту этой жизни, благословение, которые дал Бог, и мое дальнейшее хорошее здоровье, как выживший после COVID-19», — отметила актриса и продюсер фильма «Моя большая греческая свадьба».