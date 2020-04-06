Апрель 6th, 2020

Постоянное желание поспать может свидетельствовать о ряде заболеваний

Для многих единственная проблема со сном -это бессонница. Но и сонливость на протяжении дня тоже не даст почувствовать себя бодро.

Может не многие знают, но нехватка железа ведёт к снижению уровня гемоглобина в крови. И это может привести в такому заболеванию, как адемия. И в принципе отсюда можно и понять, почему вас постоянно клонит в сон.

Щитовидная железа отвечает за правильный обмен веществ в нашем организме. И если у нас нарушена работа щитовидки, то, следовательно, нарушается и обмен веществ, а отсюда уже могут и случится гормональные сбои.Это проявляется в нестабильном весе,плохом состоянии волос и ногтей и расстройством сна.

Если у человека наблюдаются какие-либо проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, в особенности это проявляется в пониженном давлении. В таком случае человек постоянно будет хотеть спать, потому что он не получает достаточного количества кислорода.

Есть такая категория людей, которые просто не могут спокойно ни сидеть, ни лежать. Всё потому, что по их организму постоянно пробегают мурашки, и вследствие этого они вынуждены дёргать ногами. Это происходит непроизвольно. Потому что ночью им тяжело заснуть и, конечно же, днём их постоянно будет клонить в сон. Такое происходит не случайно, возможно это причина таких заболеваний как артрит и подобных.

Из-за того, что у людей, которые страдают диабетом, существует проблема с выработкой глюкозы, может возникнуть желание поспать. Всё потому, что энергия плохо вырабатывается и организм пытается её выработать во время сна.

Поэтому ,если человека все время тянет поспать,то лучше сходить к врачу и тщательно обследоваться.