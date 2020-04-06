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Порноактеры пожаловались на дискриминацию при получении помощи от государства

порноПрезидент гильдии порноактеров Алана Эванс заявила,что порно-индустрия тоже претендует на гоударственную поддержку во время пандемии. В США создатели фильмов для взрослых не могут воспользоваться предложениями, рассчитанными на помощь малому бизнесу.

По мнению Эванс, лишение порноактеров возможности получить господдержку не является справедливым. «COVID-19 не выбирает своих жертв по социальному или экономическому положению, но наше государство считает, что миллионы налогоплательщиков не заслуживают федеральной помощи, потому что у них «похотливая» работа», — возмутилась представитель гильдии.

Эванс заявила, что стыдить секс-работников в наше время — неправильно. Она анонсировала, что представители индустрии для взрослых планируют объединиться и потребовать прекратить дискриминацию, а также изменить порядок предоставления господдержки. Эванс добавила, что для многих людей, находящихся на карантине, порноактеры становятся «лучиком солнца в облачный день».

 

Tags: , , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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