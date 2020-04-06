Апрель 6th, 2020

Почему пропаганда ЗОЖ потерпела сокрушительное поражение в СССР

Пропаганде здорового тела в СССР уделяли очень большое внимание. Но как же так случилось,что обычный работяга две недели закалялся и занимался спортом,а две недели беспробудно пил?

Тогда, в 70-80-х, обычный работяга действительно регулярно закалялся, занимался зарядкой, ходил на лыжах — все, как предписывали телевизор, СМИ и всевозможные брошюры. Но зачастую чередовал все эти «правильные» вещи с недельными запоями.

Нельзя не отдать должное просветительской работе молодого советского государства. С помощью активной агитации — через наглядные материалы, пропагандистов, общественные программы — оно действительно начало прививать населению основы если и не здорового образа жизни (об этом тогда еще речь не шла), то хотя бы банальное понятие о гигиене, которое, в особенности у деревенских жителей, практически отсутствовало.

Довольно успешно была внедрена программа ГТО. Само название ГТО отражало сущность системы — здоровый спортивный человек был нужен не для того, чтобы вести долгую и счастливую жизнь, а для того, чтобы быть полезным обществу, а еще точнее — самому советскому государству.

Все это не устраняло самой важной проблемы, с которой советская пропаганда ровным счетом ничего не могла поделать: с очень высоким уровнем пьянства. Обилие антиалкогольных плакатов и постоянная борьба, если и не за трезвость, то хотя бы за «культуру пития», особых результатов не давали. При этом гантели, эспандеры и хулахупы были практически в каждом доме, а про «общеукрепляющую гимнастику» никто не забывал. «Две недели — ЗОЖ, две недели — запой».

Кроме того, после падения СССР вскрылась одна интересная вещь: бывшие советские граждане никак не связывали болезни, которые имеют прямую связь с нездоровыми привычками, с тем, как они живут.

Советская власть не продвигала ни индивидуальность, ни индивидуальную инициативу в вопросах собственного здоровья гражданина, внедряя в общество коллективистскую идеологию.

У бывших советских граждан нет никакой ответственности за свое здоровье, так как нет и особого понимания, от чего оно зависит.