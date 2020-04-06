 
 
Апрель 6th, 2020

Николь Кидман перевоплотится в легендарную актрису

Николь Кидман перевоплотится в легендарную актрису

Николь Кидман может исполнить главную роль в байопике о легендарной голливудской актрисе Вивьен Ли. Об этом сообщил потенциальный режиссёр проекта и близкий друг Кидман Райан Мёрфи.

Вивьен Ли также широка известна по роли Бланш Дюбуа в экранизации пьесы «Трамвай Желание» и театральным перевоплощениям в Клеопатру, Офелию и др . После съёмок в «Унесённых ветром» актриса страдала от биполярного расстройства и проходила лечение в психиатрической больнице. Ли была замужем за Лоуренсом Оливье и скончалась в возрасте 53 лет от туберкулёза.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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