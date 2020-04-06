Апрель 6th, 2020

Неужели это будущий муж Волочковой? Поклонники в шоке

Анастасия Волочкова все время планирует выходить замуж. Только с женихом никак не определиться.

Весь прошлый год в её ленте появлялись части тела чеченского парня Малика, который работал в охране СПА центра, расположенного неподалеку от её дома. Кстати говоря, её дочь Ариадна и переехала жить к отцу после того, как Малик «прописался» в их доме.

Позже заговорили о неком таинственном бизнесмене и большом поклоннике ЗОЖ ради которого Настя экстремально худела. По слухам именно он попадал на её фото во время летнего отпуска, но понять, был ли это один человек или разные мужчины весьма проблематично.

А накануне Настя опять заговорила о свадьбе. Сделала она весьма странно, начав говорить о каких-то четверых мужчинах из которых надо выбрать ей жениха, чтобы потом отгулять свадьбу в её огромном доме. Настя даже платье показала в котором, якобы собирается пойти под венец, но самой интересное было другое.

В то время, как она демонстрировала чудесную маску в стразах, в кадр попал, сидящий за столом мужчина. Может это и есть тот таинственный жених? Или это товарищ из средней Азии, который занимается хозяйством в доме Волочковой?