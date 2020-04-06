Апрель 6th, 2020

Наталья Подольская рассказала,за что ее не любила Пугачева

Наталья Подольская в своем интервью рассказала о своей первой встрече с Аллой Пугачевой и какие между ними установились отношения.

Тогда Алла Борисовна сразу невзлюбила певицу. Сейчас Подольская знает, в чем причина такой реакции звезды: ей хотелось увидеть блеск в глазах конкурсантки.

«Я очень много уделяла внимания технике, мне было важно петь круто и профессионально. Алле Борисовне от меня не хватало душевного выражения. Я была юная и неопытная, и эту сторону не могла показать. И вообще это субъективно — кто-то видит блеск в моих глазах, а кто-то нет», — поделилась Наталья

Она вспомнила и о начале отношений со своим мужем, 52-летним Владимиром Пресняковым. Артисты познакомились во время съемок шоу «Большие гонки» во Франции. Только в Москве певица узнала, что ее новый знакомый женат. На тот момент Пресняков состоял в браке с Леной Лениной.

После этого они пять месяцев не виделись. Исполнители встретились на одном из концертов и больше не расставались. «Я уже не стояла на ногах от любви и боли, просто не было сил. В итоге я вошла в гримерку, где он сидел, и просто опустилась перед ним на пол, положив голову на его колени. Он обомлел», — рассказала Наталья.

Влюбленные поженились в 2010 году. Они воспитывают пятилетнего сына Артемия.