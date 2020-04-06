Апрель 6th, 2020

На доисторических рисунках в Индии рассмотрели НЛО

На доисторических рисунках в Индии рассмотрели НЛО — индийские ученые считают, что возможно около 10 тысяч лет назад в северной части страны произошел контакт с внеземной расой, которая передала определенные знания племенам, населявшим те земли. В частности имеется в виду земледелие и животноводство.

В древних пещерах Индии, недалеко от туземных деревень Чандели и Готитола, в 130 километрах от города Райпур археологи обнаружили доисторические наскальные рисунки, изображающие инопланетян и НЛО. С помощью последних технологий учёные определили, что возраст этих рисунков порядка 10 000 лет.

Индийские археологи официально обратились в НАСА и в Индийскую организацию по исследованию космоса за помощью в проведении детального изучения странных рисунков.



На рисунках изображены существа, пугающе похожие на тех инопланетян, которые знакомы всем нам по голливудским фильмам. Также картинки, нарисованные природным пигментом, изображают летящие НЛО.



Рисунки лишь немного выцвели от времени и на них отчетливо просматриваются странные фигуры, некоторые даже в скафандрах, держащие в руках нечто похожее на оружие, черты их лиц слабо различимы.



Жители многих туземных деревень Индии имеют странные верования и поддерживают наследственные религиозные культы, связанные с этими рисунками. Некоторые племена поклоняются людям, изображенным на них. Они называют их «маленькими людьми» и рассказывают старинные легенды о том, как эти люди прилетали на летающих объектах и похищали жителей, о которых больше никто и никогда не слышал.



Некоторые уфологи утверждают, что эти пещерные картинки однозначно доказывают, что люди, жившие на территории Индии 10 000 лет назад действительно встречались с внеземными существами, прилетавшими на тарелках. Другие же говорят о том, что эти изображения могли быть лишь плодом фантазии древних художников.





И всё же традиции и верования современных жителей туземных деревень Индии добавляют мистики в эту историю. Кроме того, доказательством встреч людей с инопланетянами в доисторические времена и позже являются ещё многие рисунки на территории Индии, изображающие инопланетных существ с оружием. Также в древней истории Индии упоминаются некие виманы, летательные аппараты индийских богов. Очень ярко они описываются в древних текстах на санскрите.



Описания виманов и НЛО весьма схожи, учёные говорят о том, что это были огромные летательные аппараты, порой размером достигающие дома в несколько этажей.

Охотники за НЛО утверждают, что все эти широко распространённые традиции определённо подтверждают визиты пришельцев на Землю. Уфологи даже говорят о большом влиянии технологически развитых внеземных цивилизаций, посещавших Землю в доисторические времена, на традиции и верования людей, а также на развитие культуры, технологий и нашей цивилизации в целом. Некоторые теоретики считают, что все древние боги на самом деле были пришельцами, поразившими древних примитивных людей своими развитыми технологиями.



Однако, несмотря на вполне недвусмысленные ссылки на НЛО в древних традициях Индии, большинство современных учёных всё же считают такие теории псевдо-научными и говорят о том, что выводы о посещении инопланетянами Земли в доисторические времена совершенно необоснованны.