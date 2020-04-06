Можно продлить жизнь на 10 лет — названы простые продукты для укрепления костей

Правильная рыба и правильные фрукты продлевают жизнь в среднем на 8-10 лет, считают ученые.
Известный на весь мир диетолог из Испании Сусанна Леон рассказала о том, какие продукты могут быть полезными для костей. Самое главное, отмечает специалист, чтобы в рационе человека как можно чаще присутствовали кальций и витамин D. Именно он влияет на активность работы микроэлемента.
Продукты, которые назвала диетолог, всем известны и не являются дефицитными или труднодоступными. Да и по стоимости они не самые дорогие из тех, что можно увидеть на полках супермаркетов.
Это большой ряд молочных продуктов, но без добавления сахара. Это самые обычные куриные яйца. Ещё эксперта отметила горох, цветную капусту, миндаль и авокадо.
Также Сусанна Леон пояснила, что укрепить кости помогут и рыбные консервы. Но есть условия. Во-первых, выбирать необходимо только качественный продукт. И это должны быть консервы, которые заливают оливковым маслом. Наиболее полезные консервы, по мнению диетолога, это сардины, анчоусы и тунец.
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