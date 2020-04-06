Можно продлить жизнь на 10 лет — названы простые продукты для укрепления костей

Правильная рыба и правильные фрукты продлевают жизнь в среднем на 8-10 лет, считают ученые.

Продукты, которые назвала диетолог, всем известны и не являются дефицитными или труднодоступными. Да и по стоимости они не самые дорогие из тех, что можно увидеть на полках супермаркетов.

Известный на весь мир диетолог из Испании Сусанна Леон рассказала о том, какие продукты могут быть полезными для костей. Самое главное, отмечает специалист, чтобы в рационе человека как можно чаще присутствовали кальций и витамин D. Именно он влияет на активность работы микроэлемента.