Апрель 6th, 2020

Мировые цены на продукты рухнули из-за коронавируса

Мировые цены на продовольствие резко рухнули на фоне пандемии коронавируса нового типа.



Соответствующие данные предоставила ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).



Эксперты объясняют это сокращением спроса из-за последствий от COVID-19. Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, которым отслеживаются помесячные изменения стоимости основных товарных видов продовольствия, составило за месяц 172,2 пункта. Это на 4,3 пункта ниже, чем в феврале.



«Падение цен обусловлено главным образом факторами в области спроса, а не предложения, а на факторы спроса влияют все более ухудшающиеся перспективы в экономике», – пояснил старший экономист ФАО Абдолреза Аббассиан.



По словам экспертов, больше всего подешевел сахар – на 19,1%. Специалисты объясняют это снижением спроса на потребление продукта вне дома из-за мер по самоизоляции, а также уменьшением спроса от производителей этилового спирта.



Индекс цен на растительные масла за месяц снизился на 12,0% из-за снижения стоимости пальмового масла.



«За последний месяц цены на нефть упали более чем вдвое, и это оказывает серьезное понижающее воздействие на биотопливо, которое является важным источником спроса на рынках сахара и растительных масел», — пояснил аналитик Питер Тенес.



Индекс цен на молочку упал на 3,0% из-за снижения котировок и глобального спроса на импорт обезжиренного и цельного сухого молока в связи с нарушениями поставок соответствующей продукции.



Индекс на зерновые снизился на 1,9% по сравнению с февралем и практически вернулся на свой уровень марта 2019 года. Индекс цен на мясо упал на 0,6%.



http://mignews.com/news/economics/world/040420_152143_79562.html