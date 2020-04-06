Апрель 6th, 2020

Меган Маркл не может встречаться со своей матерью

После переезда в Америку принц Гарри и Меган живут теперь рядом с мамой Меган. Но увидиться им пока не удалось.

Герцоги Сассекские соблюдают режим самоизоляции после перелета из Канады в США. Супруги едва успели сменить локацию до закрытия границ.

Теперь пара живет в Лос-Анджелесе. Дом матери Меган находится всего в 16 километрах от их особняка. «Меган абсолютно раздавлена. В конце концов, одной из основных причин переезда стало ее желание жить рядом с мамой», — пишет инсайдер.

В силу своего возраста Дории следует быть особенно осторожной. Меган и Гарри смогут увидеться с ней после того, как эпидемия коронавируса пойдет на спад.

Бывшая американская актриса регулярно созванивается с матерью по видеосвязи. Сын Меган и Гарри теперь тоже общается со своими друзьями в таком формате: малыш Арчи любит «беседовать» по видео.