Апрель 6th, 2020

Леннокс Льюис рассказал все,что думает о Кличко

Экс-чемпион мира в тяжелом весе ,боксер Леннокс Льюис решил высказать свое мнение по поводу техники боя Владимра Кличка.

«Крах его карьеры обусловлен тем, что он делал одно и то же в каждом бою. Всегда наступает время, когда кто-то скажет: «Ты не ударишь меня правой рукой» или «Ты не ударишь меня этим левым крюком». У Владимира не было разнообразия ударов, позже это сказалось, когда он потерял Мэнни Стюарда», – рассказал Льюис.

Кроме того, мы писали, что американский специалист Джеймс Али Башир сейчас не видит боксера, который мог бы претендовать на роль лидера супертяжелого дивизиона.

По мнению Али Башира, учитывая текущий расклад сил в «королевском» дивизионе, бывшему его лидеру Владимиру Кличко следует возобновить карьеру.