Апрель 6th, 2020

Кайли Дженнер планирует еще четверых детей

Кайли Дженнер недавно рассказала о своих планах на будущее. Молодая мама заявила,что планирует еще ,как минимум,четверых детей. Но в данный момент ,к беременности еще не готова.

По словам Кайли, беременность — это не шутка, это серьезное решение, это тяжело, и она пока не готова снова рожать.

Но также супермодель добавляет, что она очень любит быть мамой, и ждет не дождется, когда у ее дочери Сторми появится брат.

Девушка уверенно заявляет, что хочет иметь еще четырех детей, но с оговоркой что у нее нет точного графика, поэтому не знает, может быть у нее завтра будет четверо детей, или у нее будет четверо детей через семь лет.