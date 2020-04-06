Израиль: Методика дистанционной проверки состояния пациентов, больных коронавирксом, по голосу

В больнице «Рамбам» в Хайфе в ближайшие 2 недели начнутся клинические испытания нового технологического решения для дистанционного мониторинга и диагностики пациентов с коронавирусной инфекцией. Решение основано на анализе речи пациентов, записанной с помощью специальной аппликации для смартфона. Технология получила название HearO и разработана стартапом Cordio из Ор Йехуда (7 км к востоку от Тель-Авива). Её назначение – мониторинг состояния пациента, находящегося на карантине (дома или в гостинице), но всё ещё не госпитализированного. Клинические испытания будут проводиться доктором Гидеоном Бергером и профессором Захаром Азамом из больницы «Рамбам», управление технологическими вопросами – профессором Иланом Шаломом, заместителем гендиректора Cordio по технологическим вопросам.

Новое решение основано на проверенной технологии, разработанной Cordio для мониторинга и дистанционной диагностики состояния пациентов с сердечной недостаточностью. Система анализирует записи речи пациента на мобильном телефоне и обнаруживает изменения в балансе жидкости в лёгких, что указывает на ухудшение в ближайшее время ситуации с сердечной недостаточностью пациента. Это решение уже было опробовано на испытаниях среди сотен пациентов в десяти медицинских учреждениях, в том числе израильские больницы «Рамбам», «Бейлинсон», «Барзилай», «hа-Галиль», больничная касса «Клалит» и др. Система дала раннее предупреждение об ухудшении состояния пациента в среднем за 10 дней до госпитализации из-за ухудшения сердечной недостаточности, с точностью более 80%. С учётом успеха экспериментов, решение находится на пути к одобрению FDA (Food and Drug Administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США).

Cordio начала свою работу в технологической теплице «Стимул» в Ариэле. Сейчас находится в Ор Йехуда, в компании 25 работников. Компания была основана профессором Хаимом Лотаном совместно с венчурным фондом Peregrine в соответствии с требованием, определённым Peregrine, в отношении простого в использовании решения, которое позволит осуществлять мониторинг пациентов с сердечной недостаточностью – самой распространённой хронической болезнью в мире. Peregrine поддерживает Cordio с момента её основания в стратегических, финансовых и оперативных вопросах, а также сопровождает её в клинических испытаниях по адаптацию системы HearO для борьбы с коронавирусом. Специальное решение Cordio для пациентов с коронавирусом основано на адаптации HearO к механизму ухудшения состояния больного коронавирусом, характеризующемуся двусторонней пневмонией, сопровождающейся отёком лёгких. Целью системы HearO является выявление ухудшения состояния пациента путём анализа записей речи с целью выявления малейших колебаний баланса жидкости в лёгких и возникновению воспаления до того, как пациент почувствует это, а иногда и до возможности диагностики этого другими методами его диагностики.

Сейчас в Израиле сотни пациентов с диагнозом коронавируса находятся в изоляции в гостиницах, домах и различных удалённых учреждениях (например, на утро 04.04.20 в Израиле 7,121 активных случаев коронавируса, т.е. все случаи заражения без выздоровевших и умерших; из них 747 заболевших в больницах, по 1,220 принимается решение о целесообразности госпитализации, 4,436 болеют в домашних условиях, 718 – в специально оборудованных помещениях гостиниц). Эти пациенты контролируются с помощью простых средств, таких как измерение температуры и субъективных оценок состояния. Многие из них в дальнейшем госпитализируются без необходимости, что создаёт большую нагрузку на систему здравоохранения. Новое решение Cordio направлено на упорядочение удалённого мониторинга пациентов с коронавирусом, определение с помощью простого в использовании мобильного приложения, чьё состояние ухудшается и требует госпитализации, и, таким образом, снижает нагрузку на больницу. Решение также будет использоваться для удалённого мониторинга состояния пациентов с коронавирусом, которые выздоровели и вернулись домой.

Тамир Таль, гендиректор Cordio: «Эпидемия коронавируса требует эффективного управления ресурсами системы здравоохранения, чтобы справиться с растущим числом пациентов и госпитализировать только тех пациентов, которые имеют самый высокий уровень риска. Ожидаемое распространение инфекции позволит нам в течение нескольких недель завершить крупномасштабное клиническое испытание в больнице ‘Рамбам’, которое приведёт к поворотному моменту в способности государства эффективно бороться с эпидемией».

Профессор Хаим Лотан, директор медицинских разработок Cordio, бывший главный кардиолог больницы «Хадаса»: «Решение по дистанционному мониторингу состояния больных коронавирусом базируется на проверенной технологии и её можно быстро приспособить к новой эпидемии. Согласно статистике, в течении нескольких недель мы придём к ситуации в несколько десятков тысяч опознанных больных. Если нам удастся с помощью больницы ‘Рамбам’ доказать эффективность системы, мы сможем создать работающую систему примерно через два месяца».

Доктор Михаэль Халберталь, директор больницы «Рамбам»: «Успешное испытание, которое мы провели с Cordio для диагностики состояния пациентов с сердечной недостаточностью, даёт нам надежду на то, что мы сможем успешно внедрить аналогичную систему для выявления ухудшения состояния пациентов с коронавирусом в лёгком состоянии, которые ещё не были госпитализированы или выздоровели, а также для мониторинга пациентов после выписки. ‘Рамбам’, как и другие медицинские учреждения, быстро принимает к использованию технологические медицинские системы, которые диагностируют болезни, экономят ресурсы и снижают риск и нагрузку на медицинский персонал. Такие решения, как предложенное Cordio, особенно важны для борьбы с эпидемией коронавируса, которая ставит медицинские учреждения перед сложными проблемами в невиданных масштабах».