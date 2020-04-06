Израиль: Методика дистанционной проверки состояния пациентов, больных коронавирксом, по голосу

Cordio начала свою работу в технологической теплице «Стимул» в Ариэле. Сейчас находится в Ор Йехуда, в компании 25 работников. Компания была основана профессором Хаимом Лотаном совместно с венчурным фондом Peregrine в соответствии с требованием, определённым Peregrine, в отношении простого в использовании решения, которое позволит осуществлять мониторинг пациентов с сердечной недостаточностью – самой распространённой хронической болезнью в мире. Peregrine поддерживает Cordio с момента её основания в стратегических, финансовых и оперативных вопросах, а также сопровождает её в клинических испытаниях по адаптацию системы HearO для борьбы с коронавирусом. Специальное решение Cordio для пациентов с коронавирусом основано на адаптации HearO к механизму ухудшения состояния больного коронавирусом, характеризующемуся двусторонней пневмонией, сопровождающейся отёком лёгких. Целью системы HearO является выявление ухудшения состояния пациента путём анализа записей речи с целью выявления малейших колебаний баланса жидкости в лёгких и возникновению воспаления до того, как пациент почувствует это, а иногда и до возможности диагностики этого другими методами его диагностики.
Сейчас в Израиле сотни пациентов с диагнозом коронавируса находятся в изоляции в гостиницах, домах и различных удалённых учреждениях (например, на утро 04.04.20 в Израиле 7,121 активных случаев коронавируса, т.е. все случаи заражения без выздоровевших и умерших; из них 747 заболевших в больницах, по 1,220 принимается решение о целесообразности госпитализации, 4,436 болеют в домашних условиях, 718 – в специально оборудованных помещениях гостиниц). Эти пациенты контролируются с помощью простых средств, таких как измерение температуры и субъективных оценок состояния. Многие из них в дальнейшем госпитализируются без необходимости, что создаёт большую нагрузку на систему здравоохранения. Новое решение Cordio направлено на упорядочение удалённого мониторинга пациентов с коронавирусом, определение с помощью простого в использовании мобильного приложения, чьё состояние ухудшается и требует госпитализации, и, таким образом, снижает нагрузку на больницу. Решение также будет использоваться для удалённого мониторинга состояния пациентов с коронавирусом, которые выздоровели и вернулись домой.
Тамир Таль, гендиректор Cordio: «Эпидемия коронавируса требует эффективного управления ресурсами системы здравоохранения, чтобы справиться с растущим числом пациентов и госпитализировать только тех пациентов, которые имеют самый высокий уровень риска. Ожидаемое распространение инфекции позволит нам в течение нескольких недель завершить крупномасштабное клиническое испытание в больнице ‘Рамбам’, которое приведёт к поворотному моменту в способности государства эффективно бороться с эпидемией».
Профессор Хаим Лотан, директор медицинских разработок Cordio, бывший главный кардиолог больницы «Хадаса»: «Решение по дистанционному мониторингу состояния больных коронавирусом базируется на проверенной технологии и её можно быстро приспособить к новой эпидемии. Согласно статистике, в течении нескольких недель мы придём к ситуации в несколько десятков тысяч опознанных больных. Если нам удастся с помощью больницы ‘Рамбам’ доказать эффективность системы, мы сможем создать работающую систему примерно через два месяца».
Доктор Михаэль Халберталь, директор больницы «Рамбам»: «Успешное испытание, которое мы провели с Cordio для диагностики состояния пациентов с сердечной недостаточностью, даёт нам надежду на то, что мы сможем успешно внедрить аналогичную систему для выявления ухудшения состояния пациентов с коронавирусом в лёгком состоянии, которые ещё не были госпитализированы или выздоровели, а также для мониторинга пациентов после выписки. ‘Рамбам’, как и другие медицинские учреждения, быстро принимает к использованию технологические медицинские системы, которые диагностируют болезни, экономят ресурсы и снижают риск и нагрузку на медицинский персонал. Такие решения, как предложенное Cordio, особенно важны для борьбы с эпидемией коронавируса, которая ставит медицинские учреждения перед сложными проблемами в невиданных масштабах».
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