Апрель 6th, 2020

Из-за карантина марафонец из Китая пробежал 50 км по своей квартире

Из-за карантина марафонец из Китая пробежал 50 км по своей квартире (2 фото + видео) Из-за коронавируса, бесчинствующего сейчас в Китае, жизнь многих людей перевернулась вверх дном, но даже он не смог встать между марафонцем и тренировкой. Как и многие его соотечественники, Пан Шанку (Pan Shancu), марафонец-любитель из Ханчжоу, что в восточной китайской провинции Чжэцзян (Zhejiang), застрял в своей квартире из-за эпидемии коронавируса, но эта маленькая деталь на помешала ему поддерживать форму для следующего забега, когда бы он не состоялся. В качестве миниатюрной дорожки, марафонец использовал свою квартиру, бегая вокруг двух столов и по короткому коридору, а недавно в соцсети появилась информация о том, что он пробежал 50 км. Фото: odditycentral.com





«Я уже много дней не выходил на улицу, но сегодня я не смог больше сидеть без дела, — написал Пан. — Тогда я решил навернуть круги вокруг двух массажных столов в комнате! Да, один круг составляет около восьми метров, и я пробежал 50 километров за 4:48:44. Я весь вспотел, чувствую себя прекрасно!» Бегун, чей рекорд в марафоне составил 2 часа 59 минут, также написал, что во время пробежки он помнил о своих соседях, стараясь ступать на пол как можно легче, чтобы им не мешать. Он сделал 6250 кругов по одной из своих комнат за 4 часа 48 минут и 44 секунды, и его соседи до сих пор не пожаловались. Фото: odditycentral.com На этой неделе достижение Пан Шанку стало известным в сети, когда люди хвалили его за «тренировочную этику» и признавались, что принимают аналогичные усилия, чтобы оставаться в форме. «Я начинаю тренировку на кухне, далее через гостиную, поворачиваю в комнату моей дочери, это менее 20 м, а слева меня подбадривает храп моего мужа, - написали в одном из комментариев на пост Пана. — Это безмолвная битва. Я включаю скорость на балконе. Мой муж считает, что у меня есть психологические проблемы».



«Вот это мощь! 50 км без отдыха», - говорилось в другом комментарии