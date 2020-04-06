Апрель 6th, 2020

Интимная близость влияет на память женщин — ученые





Исследователи выяснили, что женщины, которые часто занимаются сексом, обычно имеют хорошую память.

Ученые из Университета Макгилла в Канаде выяснили, что молодые женщины, которые часто занимаются сексом, владеют лучшей памятью.



Исследователи попросили 78 гетеросексуальных женщин в возрасте от 18 до 29 лет, пройти компьютеризированную проверку памяти. Эта программа проанализировала, насколько быстро они вспоминают абстрактные слова, факты и лица.



Сколико раз в неделю вы занимаетесь сексом? А ведь ученые обнаружили, что женщины, которые делают это чаще, легче вспоминают слова и запоминают факты,чем их менее сексуально активные коллеги Однако секс никак не повлиял на их способность запоминать лица. Дело в том, что занятия сексом улучшают нейрогенез – рост нервной ткани в гиппокампе, которая позволяет повысить производительность памяти. Лица не запоминаются лучше, потому что эти образы не связаны непосредственно с гиппокампом.



«Мы обнаружили удивительную связь между химическими веществами, которые передают сигналы удовольствия в мозг, и памятью. Даже небольшой выборки данных оказалось достаточно, чтобы подтвердить теорию: сексуальная активность улучшает память,» – сказал Йенс Прэснер, профессор психологии в Университете Макгилла.