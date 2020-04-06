Апрель 6th, 2020

Холли Берри ответила раскритиковавшим ее за то, что она позволила шестилетнему сыну надеть каблуки

На днях 53-летняя голливудская актриса Холли Берри опубликовала в инстаграме редкое домашнее видео, в котором ее шестилетний сын Масео Роберт ходит по дому в сапогах на каблуках.

Карантин, день 12-й,

— в шутку подписала она ролик, демонстрируя, каким способом они поднимают себе настроение во время самоизоляции.

Юмор звезды, правда, оценили далеко не все и, забыв про деликатность, стали спрашивать у Холли, это ее сын или дочь. Другие и вовсе решили дать ей непрошеный совет и написали актрисе, что ее сын не должен носить каблуки. На что она, не вступая в словесные перепалки, ответила так:

Безобидная забава. Пытаемся выжить прямо сейчас. Быть взаперти становится все более комичным с каждым днем,

— ответила она.

А другому подписчику, который принял ее сына за девочку, она ответила, что вообще-то это мальчик.

Он устраивает бал. Он старается изо всех сил. Смех сейчас очень помогает,

— написала Холли.

В заключение актриса призвала всех «немного посмеяться и посочувствовать друг другу».

Надо сказать, что Холли Берри не показывает лиц своих детей (помимо младшего сына от ее бывшего мужа Оливье Мартинеса, у актрисы также есть 12-летняя дочь Нала от Габриела Обри. — Прим. ред.) в инстаграме, и такое видео для нее — редкость.

Я не хочу, чтобы эти снимки разошлись по всему интернету. Это их жизнь, и когда они вырастут, они сами решат, когда публиковать свои фото в сети. Я упорно боролась, чтобы защитить их частную жизнь, и я просто хочу, чтобы у них была своя жизнь и чтобы она принадлежала им,

— признавалась она.