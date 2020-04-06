Апрель 6th, 2020

Гибель туристов на перевале Дятлова близка к разгадке

Загадочная гибель туристов группы Дятлова, как никогда, близка к разгадке. Новый журналистский видеопроект пролил свет на произошедшее 60 с лишним лет назад.

Так, один из участников экспедиции обнаружен с пальце во рту. Детективы из видеорасследования объяснили случившееся болевым шоком.

Испытаниям подверглись и другие туристы. Не исключено, что их подвешивали за ноги и поджигали, уточнили авторы фильма. А руководителя экспедиции Игоря Дятлова, по версии экспертов, заточили в оковы. На это указывают раны на ногах, в районе голени. С помощью чего глава турпохода был обездвижен, неизвестно.

«Ссадины образовались в результате того, что ноги были чем-то связаны. Были какие-то кандалы, либо же они были связаны веревкой, которая на холоде обледеневает», – пояснил эксперт.

У Дятлова также была повреждена тыльная сторона ладони. А это уже говорит о борьбе с кем-то. То есть пленнику, по всей вероятности, пришлось отбиваться от нападавшего.

«Судя по всему, была драка», – заключил собеседник.

По мнению нижнетагильского специалиста, туристы из группы Дятлова перед смертью поссорились и разделились – часть из них остались на склоне горы, другие ушли в сторону леса и поставили там вторую палатку.

«Четыре трупа были аж в мае обнаружены глубоко под снегом. Но они-то и оказались наиболее травмированными. Это и травмы на лице, и на руках, сбитые казанки пальцев. То есть там настоящий рукопашный бой произошел, в результате которого они получили травмы», – считает участник спасательной операции.

Еще одной странной деталью оказалось то, что Дятлов держал маршрут путешествия в секрете. Согласно ему, они должны были 12 февраля быть в поселке Вижай, а 15 в Свердловске, но так и не дошли до этих точек.