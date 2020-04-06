Апрель 6th, 2020

Элизабет Херли поделилась фото с сыном

Элизабет Херли поделилась редкими снимками с сыном в честь его 18-и летия. Конечно,коронавирус нарушил планы молодого человека и праздник получился совсем не таким,как он себе планировал.

Дэмиан находится в режиме самоизоляции с мамой, бабушкой и тетей в семейном особняке на западе Англии. Молодой человек не стал сильно унывать по этому поводу.

Он отметил, что встретил свой последний день в несовершеннолетнем возрасте не так, как хотел, но смог найти плюсы и в этом. Юноша, как две капли воды похожий на свою звездную маму, сам поздравил себя с днем рождения.

«Это так странно, праздновать сейчас в эти ужасные времена, да и тем более с социальной изоляцией не получится никакой вечеринки. Поэтому я просто решил побегать по полям и покричать в свое удовольствие», — написал именинник в Instagram.

Молодой человек удивительно похож на свою маму. У него такие же пронзительные глаза, длинные ресницы и волосы, а также идентичная со звездой форма губ и носа.

Элизабет не стала писать длинных поздравлений сыну, зато поделилась серией архивных фото, на которых запечатлен процесс взросления Дэмиана