Апрель 6th, 2020

Эквадор: Трупы посреди улиц: адские последствия COVID-19 (18+)





В Эквадоре (Южная Америка) ситуация с пандемией коронавируса настолько серьезная, что уже негде хранить трупы, которые среди бела дня лежат посреди улиц.



О чудовищных последствиях, которые видел воочию, рассказал известный аргентинский футболист Лукас Манчинелли из Депортиво (Куэнка), передает Publi Sport. Тем временем, пользователи сливают в сеть жуткие фото и видео с места событий



«С каждым днем ситуация становится все серьезнее. В Куэнке уже зафиксировано несколько случаев заражения. В Гуаякиле и Кито ситуация хуже. В Гуаякиле тела умерших лежат просто на улицах. Больницы переполнены людьми. Уже многие заражены. И они даже не думают говорить об этом, хотя обязаны говорить правду», – рассказал он.



По словам Манчинелли, сейчас в Эквадоре действует комендантский час. Гражданам разрешается выходить на улицу только в промежутке с 5:00 до 14:00. Все оставшиеся часы приходится проводить дома. Либо можно выйти, но только имея при себе специальное разрешение.





«Я остался один. Моя семья собиралась прилететь ко мне в мае, но сейчас аэропорты закрыты. Клуб же не разрешает игрокам путешествовать», — сообщил Манчинелли.

По состоянию на 4 апреля, в Эквадоре зафиксировано 3368 случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, жертвами заразы стали 145 жителя, вылечились – 65.



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