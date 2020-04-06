Апрель 6th, 2020

Деми Роуз поразила поклонников неожиданным образом

Находясь на карантине,сложно находить себе оригинальные развлечения. Для многих интернет остается единственным средством от безделья.

Чтобы подписчики не скучали на карантине, 24-летняя британская модель поделилась с ними снимками, которые сделала ещё до того, как все границы были закрыты, а люди заперлись по домам. Деми Роуз выложила фото с жарких каникул в Иордании, которые она провела на берегу Мёртвого моря. Девушка предстала в весьма пикантном виде, выбрав ультратонкое бикини с красивым металлическим отливом.

Но что было необычного — так это внешность модели. Деми выбрала чёрный парик с гладкими волосами и прямой чёлкой, который вызвал у подписчиков ассоциации с египетской царицей Клеопатрой. Изящные узорные стрелки и золотые украшения дополнили образ девушки. Хоть такой вид и стал сюрпризом для фанатов, но все пришли в восторг от такого подхода и сразу рассказали об этом в комментариях.

Деми Роуз — популярная британская модель, которая стала известна благодаря своим пышным формам и ангельскому характеру. Девушка всегда мечтала связать свою жизнь с фешен-индустрией, но не подходила по всем параметрам — была слишком низкой и пухлой. Но стоило Деми выложить свои фото в Сеть, как на неё обратили внимание различные фотографы, и теперь девушка стала востребованной моделью с 13,7 млн подписчиков в “Инстаграме”