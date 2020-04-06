Деми Роуз поразила поклонников неожиданным образом

Находясь на карантине,сложно находить себе оригинальные развлечения. Для многих интернет остается единственным средством от безделья.
Чтобы подписчики не скучали на карантине, 24-летняя британская модель поделилась с ними снимками, которые сделала ещё до того, как все границы были закрыты, а люди заперлись по домам. Деми Роуз выложила фото с жарких каникул в Иордании, которые она провела на берегу Мёртвого моря. Девушка предстала в весьма пикантном виде, выбрав ультратонкое бикини с красивым металлическим отливом.
Но что было необычного — так это внешность модели. Деми выбрала чёрный парик с гладкими волосами и прямой чёлкой, который вызвал у подписчиков ассоциации с египетской царицей Клеопатрой. Изящные узорные стрелки и золотые украшения дополнили образ девушки. Хоть такой вид и стал сюрпризом для фанатов, но все пришли в восторг от такого подхода и сразу рассказали об этом в комментариях.
Деми Роуз — популярная британская модель, которая стала известна благодаря своим пышным формам и ангельскому характеру. Девушка всегда мечтала связать свою жизнь с фешен-индустрией, но не подходила по всем параметрам — была слишком низкой и пухлой. Но стоило Деми выложить свои фото в Сеть, как на неё обратили внимание различные фотографы, и теперь девушка стала востребованной моделью с 13,7 млн подписчиков в “Инстаграме”
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