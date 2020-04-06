Апрель 6th, 2020

Биржевые индексы США растут с надеждами на замедление распространения коронавируса

Американские биржевые индексы в понедельник выросли почти на 4 процента после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду, что кризис вокруг коронавируса в некоторых наиболее пострадавших штатах начинает «сглаживаться».

Нью-Йорк, ставший одним из эпицентров эпидемии, в воскресенье сообщил, что число случаев смерти от вируса в штате впервые за неделю несколько снизилось по сравнению с предыдущим днем.

Роста числа летальных случаев во Франции и Италии также замедлился, и «индикатор страха» Уолл-стрит опустился до минимального уровня за две недели.

«Это по-прежнему кажется проявлением излишнего оптимизма, – считает аналитик Мариос Хаджикирьякос. – Пока трейдеры спокойны, но останутся ли они спокойными в предстоящие недели, когда обрушится объем потребления, подскочит безработица, а прогнозы по доходам компаний резко сократятся?»

В пятницу ключевые индексы Уолл-стрит потеряли более 1,5 процента на фоне скачка безработицы: в четверг были опубликованы данные, свидетельствующие, что за предшествующую неделю число заявок на пособие по безработице достигло рекордной отметки 6,5 миллиона.

Компания Boeing в воскресенье заявила, что продлевает приостановку производства на объектах в штате Вашингтон и с этой недели прекратит выплачивать зарплату около 30 000 сотрудников.

Акции компании, в этом году потерявшие более 60 процентов, в преддверии открытия торгов поднялись на 4 процента.

Ключевой индекс S&P 500 с середины февраля потерял более 7 триллионов долларов от своей рыночной стоимости.

Как ожидается, во втором квартале прибыли компаний из списка S&P 500 значительно снизятся на фоне сокращения спроса во многих отраслях.

Акции авиакомпании Delta Airlines в преддверии открытия торгов потеряли более 5 процентов, в то время как корпорация Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сократила свою долю участия в компании, а Citigroup и JPMorgan понизили ценовые ориентиры на акции.

Акции авиакомпаний American Airlines, United Airlines и JetBlue потеряли от 1,7 до 2,9 процента.

Среди компонентов Dow заметно выросла позиция Goldman Sachs – на 4,3 процента.

По состоянию на 07.50 утра, e-mini Dow выросли на 770 пунктов или 3,67 процента, e-mini S&P 500 на 92,5 пункта или 3,73 процента, а e-mini Nasdaq 100 – на 283,25 пункта или 3,77 процента.