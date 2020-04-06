Апрель 6th, 2020

Белла Хадид нежно поздравила подругу с Днем рожденья.

Горячая Белла Хадид,оказывается,умеет дружить. Уже много лет ее связывает нежная привязанность к королеве рок-н-ролла Джесси Старк.

Серию фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Белла опубликовала самые горячие кадры с певицей и дизайнером Джесси Джо Старк. На фото девушки позируют в откровенных нарядах, в купальниках и на вечеринках, а также без белья. Видно, что Хадид и Старк еще те тусовщицы.

«Рок-н-ролл принцесса. День рождения королевы», — подписала Белла фотографии.

За восемь часов фото собрало почти 220 тысяч лайков. Поклонники модели присоединились к поздравлениям.

«Детки», «Огонь», «Королева», «Я люблю тебя», «Передавай мои поздравления», — пишут пользователи сети.