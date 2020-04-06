Апрель 6th, 2020

Антон Геращенко анонсировал закон,по которому пьяных водителей будут арестовывать на 15 суток

Зам главы МВД Геращенко,на соей странице в Фейсбук, рассказал о задержании девушки,которая ездила по Киеву на скорости 200 км в час в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказывает Геращенко, имя «новой Зайцевой» — Анна Краснова, а по Киеву со скоростью 200 км/ч она ездит на Mercedes, который зарегистрирован на ее маму.

По словам Антона Геращенко, на мажорку за нарушение был составлен административный протокол по статье 130 КУпАП — вождение в состоянии алкогольного опьянения, а вердикт вынесет суд.

Подытоживая, Антон Геращенко добавил, что в Раде находится на рассмотрении законопроект, который предусматривает ужесточение наказания для таких водителей.

«Логика этого законопроекта в том, что для таких как Анна Краснова или Алена Зайцева, заплатить 10 или 20 тысяч гривен за то, чтоб выпивать и ездить за рулём — небольшие деньги. А вот 15 суток под арестом, возможно, остановят таких как Анна или Алена Зайцева, сохранив жизнь и здоровье тысячам украинцев», — резюмировал он в своем Facebook.

«Надо пожизненно лишать прав!», «Абсолютно верно!», «Оштрафовать и мести тротуары для начала», «Таких только на бабло разгружать: чем больше штраф- тем быстрее Аня поймет, кто тут л*шара, «15 суток слишком мало», — поддержали украинцы инициативу МВД об ужесточении наказания.