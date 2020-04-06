Апрель 6th, 2020

Анна Седокова планирует завести много детей

Анна Седокова регулярно информирует своих подписчиков о всех изменениях в своей жизни.

Певица находится на самоизоляции вместе с возлюбленным — баскетболистом Янисом Тиммой и младшим сыном Гектором. Анна часто выходит в прямой эфир и отвечает на вопросы поклонников.

На вопрос подписчика хочет ли Седокова еще детей, Анна ответила: «Хочу. Я так понимаю, сейчас идеальный момент их заводить».

У Анны Седоковой уже имеется три ребенка от разных мужчин. Да и у самого Яниса Тиммы в Латвии подрастает годовалый сын от первого брака, мать которого он бросил, влюбившись в Седокову.

В настоящее время влюбленные счастливы и не скрывают от публики своих чувств. По признанию певицы, в их планах завести много детей. Так что, вполне возможно, что после изоляции с Янисом, Анна Седокова объявит об очередной беременности.