Апрель 6th, 2020

Анджелина Джоли закрутила роман с Колином Фарреллом

Анджелина Джоли всгда находится в центре внимания. Любой эпизод из ее личной жизни сразу же становится достоянием журналистов. Ей постоянно приписывают разные романы с коллегами по цеху. И ,иногда,это даже подтверждается.

Вот и на днях в западной прессе появилась информация о том, что одна из самых красивых женщин мира закрутила роман со своим бывшим партнером по фильму «Александр» Колином Фарреллом.

В далеком 2004-м им уже приписывали отношения, однако тогда Анджелина заявила, что не намерена смешивать работу и личную жизнь.

Одним из аргументов в пользу того, что сейчас Джоли решила пересмотреть свое решение (кроме заявлений инсайдеров), журналисты считают редкий выход актрисы с детьми на премьеру фильма «Дамбо», в котором сыграл Фаррелл.