Апрель 6th, 2020

Алла Добкина подразнила поклонников горячим фото

У скандального украинского политика Михаила Добкина выросла вполне себе милая дочь. Девушка активно ведет страницу в Инстаграм и недавно похвасталась нарядным домашним образом.

Девушка опубликовала свежее фото на своей странице в Инстаграм.

Алла была одета в короткие шортики и обтягивающую темную майку, которая обтянула ее прелести. Алла сделала селфи, в результате чего засветила свою татуировку на внутренней стороне руки. Известно, что у Аллы очень много тату по всему телу. Добкина смотрела в кадр своими большими голубыми глазами, что добавило фотографии еще большей пикантности.

«А у меня для вас будет завтра сюрприз», — заинтриговала Добкина своих подписчиков.

За полдня фото Аллы собрало более тысячи лайков. Поклонники хвалят Аллу за внешний вид и ждут от нее новостей.

«Ты прекрасна!», «Ура», «Ждем», «Аллочка, Спасибо Вам! И сами не унываете и нам не даете», «Очень красивая», — пишут пользователи сети.