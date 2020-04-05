Обращение президента за помощью к олигархам по сути является признанием собственного «политического банкротства», отмечает политолог

Высшее руководство Украины несет непосредственную ответственность за дефицит средств защиты украинцев и врачей во время эпидемии коронавируса. Такое мнение высказали известные эксперты и политологи в эфире программы «СтопРеванш» на «5 канале».

Так, политолог Александр Палий обратил внимание на вывоз из Украины накануне начала эпидемии 196 млн масок, в то время как сейчас власть кичится поставками из Китая 20-30 тысяч масок.

Тарас Чорновил подозревает: на таком экспорте приближенные к власти чиновники заработали безумные деньги. В частности и Михаил Радуцкий, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации и медицинской помощи.