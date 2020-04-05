Апрель 5th, 2020

Все миссии НАСА и ESA восстановили работу

Руководство ESA разрешило вывести из спящего режима межпланетные миссии Solar Orbiter, Mars Express, Trace Gas Orbiter и Cluster. Научная аппаратура станций будет вновь активирована и они вернутся к привычному режиму работы.

Простой перечисленных миссий продолжался полторы недели. ESA пришлось пойти на такие меры после того, как у одного из сотрудников Центра управления полетами в Дармаштадте был диагностирован коронавирус. Чтобы избежать распространения инфекции, было принято решение до минимума сократить численность персонала внутри ЦУП. Из-за возникшей нехватки персонала, инженерам пришлось перевести несколько межпланетных миссий в спящий режим.



К счастью, больше ни один из сотрудников ЦУП не заразился коронавирусом. Это позволило ESA смягчить карантин и разрешить персоналу вернуться на работу. Как следствие, это позволило возобновить работу всех поставленных на паузу миссии.