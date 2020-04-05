Апрель 5th, 2020

Врачи рассказали, какие продукты облегчают течение коронавируса

Врачи рассказали, какие продукты облегчают течение коронавируса. По из мнению, пока нет вакцины или природных средств, которые могут вылечить болезнь, но облегчить ее вполне возможно. Как пишет La Gazzeta, самым идеальным может быть такой набор продуктов:

1. Чай с имбирем и итальянскими лимонами.

2. Цитрусовые — особенно апельсиновый и мандариновый сок.

3. Раствор теплой воды с медом, грейпфпутом и корицей.

4. Овощное рагу с красным перцем и честноком.

Кроме того, врачи утверждают, что алкоголь не только не полезен в любой форме (например глинтвейн), но и сильно вредит. Также полезно употреблять свежие фрукты в сочетании с чаем с малиновым вареньем. Еще одна полезность — сон, ибо выработка мелатонина способствует выздоровлению и выработке иммунитета.