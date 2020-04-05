Апрель 5th, 2020

Врачи рассказали, как влияет алкоголь на коронавирус и просили этого не делать

Врачи рассказали, как влияет алкоголь на коронавирус и просили этого не делать — последствия будут самые неприятные. Приём крепкого алкоголя не спасает от заражения коронавирусом, а скорее всего резко повысит смертность от заболевания, рассказал в интервью знаменитый врач-вирусолог, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев.

«Употребление малых доз, особенно если мы говорим про регулярное употребление алкоголя, в размере 30-45 миллилитров водки, пагубно влияет на иммунную систему — и наоборот снижает её. Риск заразиться будет гораздо выше у человека, который каждый день проводит такую «дезинфекцию», поэтому это миф», — рассказал Акинфиев, по его словам риск пневмонии и смертельного исхода резко возрастает. По этой причине врач рекомендует не только воздержаться, но и предупредить всех родных и близких об этом вреде.

Врач предположил, что этот миф мог появиться из инструкции медиков по работе с особо опасными инфекциями, в которой сказано, что если на приёме был больной с особо опасной инфекцией, то доктор должен взять 70% спирт, прополоскать рот и сплюнуть.

Однако эта инструкция устарела и в принцыпе бессмысленна при работе с вирусными больными.