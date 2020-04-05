Апрель 5th, 2020

Врачи обьяснили,чем карантин опасен для пожилых людей

Во время пандемии коронавируса в группу риска попадают,в основном,люди старшего возраста. Именно эту группу населения просят максимально придерживаться правил карантина. Но есть и другая опасность нахождения старшего поколения на изоляции.

Хронический стресс на протяжении долгих недель, неподвижность, переедание, все это скажется, вызовет обострение хронических заболеваний, с одной стороны. С другой стороны, может случиться, что люди, которым требуется лечение не в самых острых случаях, требуется продолжение лечения, избегают посещать поликлиники и прибывать в больнице.

Те, кто вовремя не обратится в медучреждение могут впоследствии расплачиваться очень дорогой ценой. Кроме того, эксперты уверены, что для подержания психологического и физического здоровья немолодых людей их нельзя лишать социальных контактов.

Также вызывает вопросы определение «социальное дистанцирования», поскольку держаться на расстоянии необходимо физически, а не социально. Специалисты призвали людей носить маски при общении с пожилыми, но не изолировать их от социальных контактов, чтобы не ухудшить их физическое и психологическое состояние.

Кроме того, врачи напомнили всем на самоизоляции о необходимости двигаться, насколько позволяет пространство. Важно найти хобби, отвлекающие занятия. Нужно понять, что болезнь в большинстве случаев протекает в легкой форме.