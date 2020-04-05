Впервые папарацци сфотографировали попу Кардашьян и выглядит это не очень.

Несмотря на огромные грудь и попу, тело 39-летней Ким Кардашьян выглядит для многих привлекательно. Никаких обвисших частей на её теле нет. Узкая по меркам Ким талия, подтянутый бюст, округлая форма ягодиц. Визуально даже на фото папарацци без ретуши фигура Кардашьян выглядит сносно.

Правда, не все знают о том, что Ким добивается данного эффекта, не только посещая пластических хирургов, но и надевая утягивающее бельё.