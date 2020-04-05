Впервые папарацци сфотографировали попу Кардашьян и выглядит это не очень.
Несмотря на огромные грудь и попу, тело 39-летней Ким Кардашьян выглядит для многих привлекательно. Никаких обвисших частей на её теле нет. Узкая по меркам Ким талия, подтянутый бюст, округлая форма ягодиц. Визуально даже на фото папарацци без ретуши фигура Кардашьян выглядит сносно.
Правда, не все знают о том, что Ким добивается данного эффекта, не только посещая пластических хирургов, но и надевая утягивающее бельё.
Чтобы упростить себе задачу, ещё несколько лет назад Ким представила собственный бренд белья, корректирующего фигуру. Изначально компания называлась «Кимоно», а в 2019 году была переименована в Skims. В товарной линейке были трусики, бра, бюстики, лифы.
А теперь появились и колготы, которые, судя по промо фотографиям, можно носить без трусов, что, по-моему, не особо гигиенично. Ну тут уж, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные. В комментариях подписчики Ким отмечают, что и без того знали, что у знаменитости есть «секретики», но может не стоило раскрывать их прям так… «в лоб».
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