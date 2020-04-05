 
 
Апрель 5th, 2020

В России мужчина убил пять человек, которые под его балконом громко разговаривали

Znak.com

В поселке Елатьма Рязанской области мужчина задержан по подозрению в убийстве пяти человек. На допросе он заявил, что жертвы преступления громко разговаривали под его окнами.

По данным следствия, 4 апреля около десяти часов вечера мужчина вышел на балкон и сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали у него под окнами.

«В связи с этим между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия», — сообщили в СУ СКР по региону.

Category: Новости, Россия ﻿
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