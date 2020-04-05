 
 
Апрель 5th, 2020

Трамп предрек США «много смертей» от коронавируса и ввел войска в штаты

© СС0 Public Domain

Военных, в том числе медиков и медсестер перебросят в американский Нью-Йорк и другие штаты для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.

В город отправят 1 тыс. военнослужащих. Также по решению президента туда же будут доставлены аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По решению президента, военные будут отправлены на помощь и штатам США. Трамп предупредил, что следующая неделя, вероятно, «будет самой тяжелой», так как страну ждут «много смертей», его цитирует Bloomberg.

Ранее в Нью-Йорк были переброшены военные похоронные команды.

По данным Университета Джона Хопкинса, всего в США зарегистрировано свыше 8400 смертей, более 312 тыс. человек заражены. В Нью-Йорке с начала пандемии умерли свыше 2000 человек.

Tags: | Category: Новости, США ﻿
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