Апрель 5th, 2020

Тайского короля с гаремом из 20-и женщин заметили на курорте в Германии

Тайский король спрятался от коронавируса на германском горнолыжном курорте.Сопровождают его около 20-и женщин. Такие сообщения появились в мировых СМИ.

И это в то время, как его подданные самоизолируются в Таиланде. И они очень расстроены отсутствием монарха на рабочем месте. Хотя сами, в общем-то, тоже на курорте.

Некоторые уже задаются вопросом: а зачем нам король? С точки зрения тайского уголовного кодекса, монарх — фигура превыше закона и неприкасаемая, а сомневающимся на этот счет светит до 15 лет заключения. Тем не менее, его Величество обижают онлайн все чаще и чаще.

Если его отца — правившего 70 с лишним лет Пхумипона Адульядэта — подданные уважали, то сына — не особо. Потому что он авторитарен, славится дурным вкусом, бабник и живет большей частью в Европе.

Став в 2016 году королем, он унаследовал, по некоторым оценкам, 30 миллиардов долларов, которыми при отце управляло специальное ведомство. Считалось, что оно распоряжалось королевскими активами во благо народу. Рама 10-й его упразднил и теперь сам контролирует всю собственность. Заодно он единолично руководит армией и спецслужбами.

Некоторые аналитики считают, что шумиха вокруг самоизоляции короля намеренно раздута оппозицией, мечтающей в суматохе борьбы с коронавирусом его свергнуть.