Семен Слепаков взорвал интернет песней о коронавирусе

Известный российский комик Семен Слепаков написал песню на злобу дня. «Вирусная»-назвал он новое свое произведение.
Новое видео обнародовано на официальном Youtube-канале Слепакова и за час уже успело собрать более 75 тысяч просмотров.
Автором песни указан сам Слепаков. Помогали исполнять песню в прямом эфире профессиональные бэк-вокалистки.
Также указывается, что песня записана при участии Московского Мужского Хора.
«Коронавирус, мы с тобою ведь очень похожи. Мы же ведь тоже живем в России и нам твои проблемы знакомы», — поет Слепаков.
«Нам тоже плохо, нам тоже сложно, но стариков мы не убиваем, но и жизнь им не облегчаем, но убивать — это уж слишком», — поет он дальше.
«Хватит злиться коронавирус, ты только глянь, какой ты красивый, такой весь круглый, такой в цветочек…» — призвал Слепаков.
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