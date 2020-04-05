Апрель 5th, 2020

Семен Слепаков взорвал интернет песней о коронавирусе

Известный российский комик Семен Слепаков написал песню на злобу дня. «Вирусная»-назвал он новое свое произведение.

Новое видео обнародовано на официальном Youtube-канале Слепакова и за час уже успело собрать более 75 тысяч просмотров.

Автором песни указан сам Слепаков. Помогали исполнять песню в прямом эфире профессиональные бэк-вокалистки.

Также указывается, что песня записана при участии Московского Мужского Хора.

«Коронавирус, мы с тобою ведь очень похожи. Мы же ведь тоже живем в России и нам твои проблемы знакомы», — поет Слепаков.

«Нам тоже плохо, нам тоже сложно, но стариков мы не убиваем, но и жизнь им не облегчаем, но убивать — это уж слишком», — поет он дальше.

«Хватит злиться коронавирус, ты только глянь, какой ты красивый, такой весь круглый, такой в цветочек…» — призвал Слепаков.