Селена Гомес оказалась психически больной

Селена Гомес призналась в прямом эфире,что болеет психическим расстройством. Звезда рассказала,что окончательный диагноз ей поставили недавно.
Селена долгое время не понимала что с ней. И только после посещения одной из лучших психиатрических клиник Америки появился результат. Врачи обнаружили у певицы биполярное расстройство.
«После многих лет и стольких испытаний я поняла, что больна», — поделилась Селена.
Она рассказала, что теперь ей стало легче.
«Когда я владею информацией, это действительно мне помогает, а не пугает меня, когда я не знаю, что происходит», — заявила звезда.
Четыре года назад Селене пришлось на время покинуть сцену после панических атак, тревоги и депрессии. В 2017 году она перенесла операцию по пересадке почки. Певица продолжает проходить специализированное лечение. По словам американки, она чувствует себя хорошо, но перепады настроения еще происходят.
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