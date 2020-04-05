 
 
Апрель 5th, 2020

Селена Гомес оказалась психически больной

селена гомесСелена Гомес призналась в прямом эфире,что болеет психическим расстройством. Звезда рассказала,что окончательный диагноз ей  поставили недавно.

Селена долгое время не  понимала что с ней. И только после посещения одной из лучших психиатрических клиник Америки появился результат. Врачи обнаружили у певицы биполярное расстройство.

«После многих лет и стольких испытаний я поняла, что больна», — поделилась Селена.

Она рассказала, что теперь ей стало легче.

«Когда я владею информацией, это действительно мне помогает, а не пугает меня, когда я не знаю, что происходит», — заявила звезда.

Четыре года назад Селене пришлось на время покинуть сцену после панических атак, тревоги и депрессии. В 2017 году она перенесла операцию по пересадке почки. Певица продолжает проходить специализированное лечение. По словам американки, она чувствует себя хорошо, но перепады настроения еще происходят.

Tags: , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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