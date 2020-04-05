Апрель 5th, 2020

Рядом с Путиным 10 лет работал разведчик ЦРУ

Олег Смоленков — незаметный и ничем не примечательный. Даже коллеги по работе не могут вспомнить хоть какую-нибудь особенность поведения. Вы, вероятно, вообще впервые слышите это имя — задействованные стороны предпочли молчание громкой и очень позорной шумихе. Думаю, просто чтобы позволить Москве сберечь лицо.

Как минимум с 2008 года Олег Смоленков — завербованный разведчик Центрального разведывательного управления США. Самый ценный агент. Заходил в самые высокие кабинеты российской власти.

«Мог сфотографировать документы со стола российского президента», — рассказывают американские журналисты. Работал как во внешнеполитической, так и военной отрасли. Бесценный источник, выполнявший «черновую работу» для Кремля.

Но мы же знаем, что все секреты именно в «рабочих руках». Потому что Владимир Путин лично не открывает счета в банках. Не готовит бумаги себе на подпись. Не занимается пересылкой документов и составлением планов и стратегий. И, конечно, не бегает за согласованиями по ведомствам. Этим занимаются такие люди, как Олег Смоленков.

И теперь он — миллионер. Вся семья — жена, трое детей — живет в США. Там купил огромный особняк недалеко от штаб-квартиры ЦРУ. Живет на широкую ногу под охраной спецагентов. Рассказываю его историю.

10 ЛЕТ В ОКРУЖЕНИИ ПУТИНА. Как минимум с 2008 года Смоленков входил в ближний круг, выполняя особые поручения Юрия Ушакова — многолетнего помощника Владимира Путина. Ходил с ними в одни и те же кабинеты. В статусе «главного советника» Ушакова готовил бумаги с допуском к гостайне «второго уровня» (всего уровней три).

Ушаков до сих пор работает личным помощником Путина. Отвечает за всю внешнюю политику российского президента — вплоть до содержания закрытых разговоров между лидерами, планов, планов внутри планов и любых секретов и внешнеполитических интриг российской верхушки. Бумаги и стратегии для него более 10 лет готовил агент ЦРУ Смоленков.

Ушаков очень доверял своему главному советнику, с которым они работали вместе в посольстве РФ в США, а потом вместе переехали в Москву. Путин возглавил правительство — Ушаков пошел к нему заместителем главы аппарата. Путин вернулся в кресло президента — Ушаков пошел к нему помощником. И все это время Ушакова сопровождал неприметный Смоленков.

Бывший высокопоставленный сотрудник разведки США рассказал CNN, что Смоленкова считали «источником высшего уровня». Глубоко законспирированного в Кремле, стоящего высоко в инфраструктуре нацбезопасности РФ.

Согласно данным журналистов, Смоленков «более десяти лет» работал на ЦРУ. Имел доступ к Путину и даже мог сфотографировать документы на столе российского президента. Смоленков также доложил о вмешательстве России в американские выборы.

Завербованный также был референтом при военно-промышленной комиссии правительства РФ. А там все: оборонка, разработки, испытания. Смоленков мог передать ЦРУ тысячи документов.

ЭВАКУАЦИЯ ИЗ РОССИИ. В 2017 году Смоленков внезапно выехал вместе с семьей «в отпуск» в Черногорию. И не вернулся. Сначала на стол главы ФСБ, а затем и лично Владимиру Путину доложили, что пропал «важный человек». А затем о скандале сообщили СМИ.

В Москве на несколько недель впали в ступор. Сначала решили отрицать все. Даже заявили, что Олег Смоленков никогда не работал в администрации президента России. Потом открыли дело о возможном убийстве — просто не могли поверить! Потом, когда шок прошел — поправились и признали: да, такой человек работал.

Агент ЦРУ в ближайшем окружении президента Владимира Путина — это буквально крах всех кгбшных иллюзий о профессионализме и личной безопасности Путина. Если США имели доступ к рабочим документам президента России — это не просто поражение мифа или глубокий позор. Это конец системы.

КТО УГРОЖАЛ СМОЛЕНКОВУ. Летом 2017 года Смоленкову сообщили из США, что он должен немедленно покинуть РФ. Началась операция по эксфильтрации. Смоленков отправляется на отдых с семьей в Черногорию — несмотря на то, что страна 5 июня 2017 года официально стала членом НАТО. В середине июля самолет из Москвы садится в прибрежном курорте Тиват. Оттуда семья отправляется на яхте в Италию, а затем — самолетом в США. Летом 2017 года Смоленкову сообщили из США, что он должен немедленно покинуть РФ. Началась операция по эксфильтрации. Причины, по которым Смоленкова срочно вывезли из России, до сих пор неясны. Я изложу три известных версии. Первая. Трамп узнал, что некий источник в Кремле сообщил американской разведке о вмешательстве России в выборы в США. Президент США захотел узнать, кто это. Разведка сочла, что лучше сначала вернуть, а потом — рассказывать.

Вторая. Трамп знал все о разведчике. И — намеренно или случайно — выдал информацию, которая могла помочь разоблачить Смоленкова. Кроме того, через несколько недель после принятия решения об эксфильтрации, Трамп наедине встретился с Путиным на саммите G20. И предпринял необычный шаг — конфисковал записи переводчика. Это взволновало разведку США еще больше.

Третья. Думаю, реальная. Американские спецслужбы пришли к выводу, что количество угроз слишком возросло. Фактор болтливости Трампа стал скорее последней точкой. Спецслужбы вывели ценный актив «на всякий случай», чтобы завершить невероятную историю победой, а не возможным поражением в случае разоблачения.

О причинах эксфильтрации говорит замдиректора Европейской академии разведслужб, профессор университета Coastal Carolina Джозеф Фитсанакис в интервью BBC:

«Обычно существует несколько причин: ЦРУ получило информацию о том, что агенту грозит опасность, агент сам попросил о «переезде», сославшись на какие-то причины, включая угрозу жизни, психологические или другие мотивы. Не исключаю, что это могло быть и просто своеобразной наградой за хорошо проделанную работу».

АМЕРИКАНСКИЙ МИЛЛИОНЕР. Смоленков начал жизнь в США под своим именем. Он знает, что на территории Америки ему ничего грозит. И самое время стать очень даже приметным!

Первое, что он сделал — за почти миллион долларов купил огромный дом в 760 квадратных метров на участке в 1,2 гектара. Дом в городке Стаффорд, штат Вирджиния, всего в часе езды до штаб-квартиры ЦРУ.

Правда, общаться с журналистами он не хочет. Когда место жительства стало известно прессе, журналисты NBC приехали, чтобы попробовать поговорить.