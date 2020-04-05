Апрель 5th, 2020

Райан Рейнольдс признался, что занимается «женскими делами»

Американскому актеру Райану Рейнольдсу повезло оказаться во время карантина в царстве красавиц, потому 43-летний мужчина живет со своей женой Блейк Лайвли и их тремя дочерьми, которые не дают знаменитостям заскучать.

И хотя некоторые мужчинчики буквально сходят с ума от постоянного внимания своих родственниц — звезда фильма «Дэдпул» признается, что начинает кайфовать от всего розового и различных женских хобби.

Так, в интервью для «The Late Show» Райан рассказал, как проходят его карантинные будни с дочками. По словам Рейнольдса, все это время он занимается домашним обучением с детьми.

На территории его дома есть небольшой сад, где они с крошками уже попробовали посадить некоторые растения. Также звездный папаша позволяет своим красавицам издеваться над его прической.

Более того, актеру начинает нравиться, что он занимается исключительно «женскими делами». Например, Райан создает розовые платья из бумаги.

Я совсем не скучаю по мужской компании. Так что все в порядке. Мне нравится делать вещи для девочек. Не то, чтобы я приучал их к каким-то гендерным идеям, но они с самого рождения любят все яркое, носить платья и все время переодеваться. Мы просто развиваем навыки, которые приведут нас в новый мир.– подчеркнул Рейнольдс.