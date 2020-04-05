Апрель 5th, 2020

Польза и вред орехов фундук для организма человека — ученые Дрездена объясняют



Ученые института здоровья в Дрездене рассказали о пользе и вреде лесных орехов. Как оказалось у них есть и полезные и смертельно опасные свойства.

Фундук, или лесной орех, является плодом лещины крупной и в настоящее время широко применяется как отдельный продукта питания, так и в качестве ингредиентов или сырья для изготовления других блюд и продуктов.



Фундук жарят, высушивают, выделяют из него масло и просто едят в сыром виде.



В основном фундук употребляется в пищу в сыром или в жареном виде. Следует отметить, что в сыром виде он будет содержать больше полезных веществ, часть которых теряется в процессе термической обработки.



Кроме того, в жареном продукте будет содержаться большее количество калорий.



Фундук обладает такими полезными свойствами для организма: