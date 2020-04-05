Польза и вред орехов фундук для организма человека — ученые Дрездена объясняют

Ученые института здоровья в Дрездене рассказали о пользе и вреде лесных орехов. Как оказалось у них есть и полезные и смертельно опасные свойства.
Фундук, или лесной орех, является плодом лещины крупной и в настоящее время широко применяется как отдельный продукта питания, так и в качестве ингредиентов или сырья для изготовления других блюд и продуктов.
Фундук жарят, высушивают, выделяют из него масло и просто едят в сыром виде.
В основном фундук употребляется в пищу в сыром или в жареном виде. Следует отметить, что в сыром виде он будет содержать больше полезных веществ, часть которых теряется в процессе термической обработки.
Кроме того, в жареном продукте будет содержаться большее количество калорий.
Фундук обладает такими полезными свойствами для организма:
- при употреблении даже в небольшом количестве способен утолить чувство голода;
- помогает восстановиться после перенесенных болезней и операций, ослабивших организм;
- предотвращает возникновение анемии и помогает бороться с ней;
- укрепляет мышцы сердца, стенки кровеносных сосудов и капилляров, делает их более прочными;
- помогает бороться с варикозным расширением вен;
- насыщает организм питательными веществами;
- способствует восстановлению при тромбофлебите;
- укрепляет мышечную ткань организма, благодаря чему фундук особенно полезен людям, деятельность которых сопряжена с тяжелыми физическими нагрузками;
- улучшает работу желудочно-кишечного тракта, способствует перистальтике кишечника, благодаря наличию в своем составе большого количества клетчатки;
- наличие в составе фундука достаточно редко встречающегося вещества паклитаксела обладает ярко выраженными антиоксидантными свойствами. Данное соединение предупреждает образование раковых опухолей и способно активно бороться с мутацией клеток;
- положительно влияет на работу головного мозга, повышая его работоспособность;
- помогает освобождаться от имеющихся токсинов и шлаков;
- помогает в борьбе с такими нарушениями работы нервной системы, как бессонница, беспокойное или депрессивное состояние, периодические и постоянные головные боли, улучшает работу центральной нервной системы;
- помогает устранить авитаминоз и является действенным средством его профилактики;
- является действенным противопаразитным и противоглистным действием;
- мазь на основе орехового масла является хорошим средством от ожогов;
- отдельно выделенные вещества фундука применяются в косметологии для улучшения состояния волос и борьбы с проблемами кожи.
Leave a Reply