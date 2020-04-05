 
 
Апрель 5th, 2020

Польза и вред орехов фундук для организма человека — ученые Дрездена объясняют


Ученые института здоровья в Дрездене рассказали о пользе и вреде лесных орехов. Как оказалось у них есть и полезные и смертельно опасные свойства.

Фундук, или лесной орех, является плодом лещины крупной и в настоящее время широко применяется как отдельный продукта питания, так и в качестве ингредиентов или сырья для изготовления других блюд и продуктов.

Фундук жарят, высушивают, выделяют из него масло и просто едят в сыром виде.

В основном фундук употребляется в пищу в сыром или в жареном виде. Следует отметить, что в сыром виде он будет содержать больше полезных веществ, часть которых теряется в процессе термической обработки.

Кроме того, в жареном продукте будет содержаться большее количество калорий.

Фундук обладает такими полезными свойствами для организма:

  • при употреблении даже в небольшом количестве способен утолить чувство голода;
  • помогает восстановиться после перенесенных болезней и операций, ослабивших организм;
  • предотвращает возникновение анемии и помогает бороться с ней;
  • укрепляет мышцы сердца, стенки кровеносных сосудов и капилляров, делает их более прочными;
  • помогает бороться с варикозным расширением вен;
  • насыщает организм питательными веществами;
  • способствует восстановлению при тромбофлебите;
  • укрепляет мышечную ткань организма, благодаря чему фундук особенно полезен людям, деятельность которых сопряжена с тяжелыми физическими нагрузками;
  • улучшает работу желудочно-кишечного тракта, способствует перистальтике кишечника, благодаря наличию в своем составе большого количества клетчатки;
  • наличие в составе фундука достаточно редко встречающегося вещества паклитаксела обладает ярко выраженными антиоксидантными свойствами. Данное соединение предупреждает образование раковых опухолей и способно активно бороться с мутацией клеток;
  • положительно влияет на работу головного мозга, повышая его работоспособность;
  • помогает освобождаться от имеющихся токсинов и шлаков;
  • помогает в борьбе с такими нарушениями работы нервной системы, как бессонница, беспокойное или депрессивное состояние, периодические и постоянные головные боли, улучшает работу центральной нервной системы;
  • помогает устранить авитаминоз и является действенным средством его профилактики;
  • является действенным противопаразитным и противоглистным действием;
  • мазь на основе орехового масла является хорошим средством от ожогов;
  • отдельно выделенные вещества фундука применяются в косметологии для улучшения состояния волос и борьбы с проблемами кожи.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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