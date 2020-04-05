 
 
Апрель 5th, 2020

Оригинальный способ самоизоляции придумал житель Перьми

плотГражданин России решил переждать карантин на  надувном плоту,за что и был оштрафован полицией на 15 тысяч рублей.42-х летний пермяк хотел пожить в окрестностях Евпатории на надувном плоту с тентом. Но не удалось.

Путешественника обнаружили во время патрулировании побережья Евпатории и окрестностей.

- Мужчина 1978 года рождения прибыл в середине марта на автобусе в Севастополь и приобрел оборудование для отдыха и «проживания»,- сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД на транспорте. — Затем отправился путешествовать.

Погостив на побережье Сочи и Краснодарского края, пермяк вернулся в Крым. Временное жилище он привез в прицепе и установил на пляже Евпатории, чтобы переждать окончание ограничительных мер по самоизоляции. На путешественника составили протокол, суд присудил штраф. Покинул ли пермяк крымское побережье не известно.

Tags: , , | Category: Новости, Общество ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>