Апрель 5th, 2020

Оригинальный способ самоизоляции придумал житель Перьми

Гражданин России решил переждать карантин на надувном плоту,за что и был оштрафован полицией на 15 тысяч рублей.42-х летний пермяк хотел пожить в окрестностях Евпатории на надувном плоту с тентом. Но не удалось.

Путешественника обнаружили во время патрулировании побережья Евпатории и окрестностей.

- Мужчина 1978 года рождения прибыл в середине марта на автобусе в Севастополь и приобрел оборудование для отдыха и «проживания»,- сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД на транспорте. — Затем отправился путешествовать.

Погостив на побережье Сочи и Краснодарского края, пермяк вернулся в Крым. Временное жилище он привез в прицепе и установил на пляже Евпатории, чтобы переждать окончание ограничительных мер по самоизоляции. На путешественника составили протокол, суд присудил штраф. Покинул ли пермяк крымское побережье не известно.